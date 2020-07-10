YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 90 kök kenevir ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi ilçesinde L.B.’ye ait tarlada yapılan kontrollerde 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 90 kök kenevir ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi ilçesinde L.B.’ye ait tarlada yapılan kontrollerde 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bitkiler imha edilirken L.B. ise gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Kayserispor’a taraftar morali

Kayserispor’a taraftar morali

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi

Kaymakam İmamoğlu bal hasadına katıldı

Kaymakam İmamoğlu bal hasadına katıldı

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:15
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:12
Yatsı
21:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayseri’de bir daire karantina altına alındı

Kayseri’de bir daire karantina altına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor taraftarları Fenerbahçe maçını dev ekrandan izleyecek

Kayserispor taraftarları Fenerbahçe maçını dev ekrandan izleyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.