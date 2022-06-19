Kayseri'de açık havada müzik eşliğinde spor yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi açık havada müzik eşliğinde spor yaptı.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, AA muhabirine, Talas Paraşüt İndirme alanında akşam sporları etkinliğini ilk defa açık havada yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe 350 kişinin üzerinde katılımın sağlandığını anlatan Somtaş, sporların halka açık şekilde müzik eşliğinde 45 dakika boyunca spor tesisinde yapıldığına değindi.

Somtaş, yaz boyunca etkinliklerin kentin farklı noktalarında devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe katılan Şeyma Petev ise etkinliğe çok sayıda arkadaşıyla katıldığını dile getirdi.

Pertev, etkinliğin spor salonunda yapılandan daha güzel olduğu değerlendirmesinde bulunarak, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Keyifli bir etkinliğe katıldığını belirten Nazlı Önder de "Nefes aldığını hissediyorsun. Motivasyon daha güzel artıyor." diye konuştu.

