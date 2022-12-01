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Kayseri'de adliye önünde husumetlisini öldüren sanığa 26 yıl 8 ay hapis cezası

01.12.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de mahkeme sonrası adliye önünde husumetlisini silahla vurarak öldüren sanık, 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İ.A, maktul G.Ö'nün müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık İ.A'nın karısı tutuksuz sanık C.A. ise duruşmaya katılmadı.

Tanık olarak dinlenen avukat R.T, adliye çıkışında olaya tanık olduğunu söyledi.

Sanık İ.A'nın maktulün bulunduğu aracın yanına giderek 2-3 el ateş ettiğini anlatan R.T, şunları kaydetti:

"Önce yolda aralarında tartışma yaşandığını, silahın gerçek olmadığını ve korkutma amaçlı kullanıldığını düşündüm. Silah tutukluk yapınca, otomobilin kapısını açmaya çalıştı ama açamadı. Daha sonra doldur boşalt yaparak şarjörü boşalttı. Çok rahattı, döndü kendi arabasına doğru gitti. Bir kadın ile beraber araca bindi. Kadın gülerek araca bindi. Olay yerinde bir kadın, 'ağabeyimi vurdular, yardım edin' diye bağırdı. Maktulün yolcu koltuğuna doğru yattığını, iki yerinden yaralandığını ve kanı gördüm. Gerçek silah olduğunu o ana kadar anlamamıştım."

Tanık olarak dinlenen sanık İ.A'nın annesi N.A. ve kardeşi S.A. ise maktulün, gelinleri sanık C.A'yı sürekli taciz ettiğini, bu nedenle taşınmalarına rağmen bu kişiden kurtulamadıklarını, şikayetçi olduklarını, olay günü de mahkemeleri için adliyeye gittiklerini ileri sürdü.

Savcı, mütalaasında, İ.A'nın "tasarlayarak öldürme", eşi C.A'nın ise "azmettirme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Maktulün yakınları da 2 sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık İ.A, olayı tasarlamadığını ve planlamadığını öne sürdü. Maktulün, karısını sürekli taciz ettiğini, kendisine cep telefonundan mesajlar atarak eşi ve çocuğu üzerinden tehditlerde bulunduğunu ve olay günü de tahrik ettiğini iddia etti.

Olayın anlık geliştiğini ileri süren İ.A, "Bir anda oldu. İsteyerek yapmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'ya "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve "yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası verdi. Sanık C.A. ise beraat etti.

OLAY

Kayseri Adliyesi'nde 18 Ocak'ta görülen davanın ardından taraflardan İ.A, adliye önünde araçtaki G.Ö'yü (35) tabanca ile yaralamıştı. Ağır yaralanan G.Ö, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Yakalanan İ.A. tutuklanmış, eşi C.A. ise serbest bırakılmıştı.

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