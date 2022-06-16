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Kayseri'de Ali Dağı'ndan atlayış yapan iki paraşütçü havada çarpıştı

16.06.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Ali Dağı'ndan atlayış yapan iki paraşütçü havada çarpıştı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yapan Muhammet Duyar ile Bayram Yıldız, inişe yakın havada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybeden paraşütçüler, bir evin çatısına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla çatıdan indirilen paraşütçüler, hastaneye kaldırıldı.

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