YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

Kayseri'de arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

27.05.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, arabasıyla, kanalda kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A. ile kazada hayatını kaybeden Ahmet Baykan'ın müşteki eşi katıldı.

Savunmasında, polis ve savcılık ifadesini yineleyen sanık, olay yerinde yol çalışması olduğuna dair hiçbir uyarı işaret olmadığını öne sürdü.

Hızının 55 kilometre civarında olduğunu ve kaza sonrası yaşadığı şokun etkisiyle aracı bırakıp olay yerinden ayrıldığını iddia eden sanık, beraatini ve tahliyesini istedi.

Hakim, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda bariyer ve şerit çekerek çalışma başlatmış, sürücü M.A. yönetimindeki 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki işçi Ahmet Baykan'ın üzerine düşmüştü.

İşçi olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan sürücü daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

M.A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de motosikletle ambulansın karıştığı kazada bir sağlık personeli yaralandıKayseri'de motosikletle ambulansın karıştığı kazada bir sağlık personeli yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Ayhan Eczane
Melikgazi
Emel Eczane
Kocasinan
Erülgen Eczane
Melikgazi
Gülçin Eczane
Melikgazi
Şaylan Eczane
Kocasinan
Hipokrat Eczane
Melikgazi
Mayıs Eczane
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.