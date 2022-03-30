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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı

30.03.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M, "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.M'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilenlerden 7'si cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

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