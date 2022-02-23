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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 94 kişi yakalandı

23.02.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 94 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 4 günde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 94 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Son 4 günde kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 94 kişi yakalandı. Bunlardan 25'i tutuklandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü de cezaevine teslim edildi.

Hükümlülerden 12 yıl 10 ay 22 güne mahkum Ö.İ, 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.Ş. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.U, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü.

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