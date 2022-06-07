YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 17 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 17 kişi yakalandı

07.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 17 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 17 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Anbar, Hürriyet, Battalgazi, Esenyurt, Argıncık, Yavuzlar ve Yenişehir mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 15 yıl 5 ay ile 1 yıl 5 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, O.Ç, S.T, A.Ş.B. ve H.D. ile çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 12'si serbest bırakıldı, 5 hükümlü ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
GÜNCELLEME - Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandıGÜNCELLEME - Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı
Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardıSamsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:36
Akşam
20:07
Yatsı
21:49
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

En çapkın isimdi! “5 bin kadınla cinsel ilişki...”

En çapkın isimdi! “5 bin kadınla cinsel ilişki...”

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.