Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi ile olay sırasında yanında bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.T. ve V.B, maktul Hacı Duran G'nin müşteki anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.T. savunmasında, maktul Hacı Duran G'nin çocukluk arkadaşı olduğunu ve aralarında hiçbir husumet bulunmadığını ileri sürdü.

Maktulün olay öncesi babasını bıçakladığını, annesini, eşini ve oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini öne süren A.T, bunun üzerine kendini korumak amacıyla internetten tüfek satın aldığını iddia etti.

Olay günü arkadaşı sanık V.B. ile buluştuğunu, araçta alkol aldıkları esnada tesadüfen maktul Hacı Duran G. ile karşılaştıklarını öne süren A.T, "Beni görünce küfür etmeye başladı. Ben de araca gizlediğim tüfeği alarak, korkutma amaçlı ateş ettim. Olay tesadüfen yaşandı. Öldürme kastım yoktu, pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık V.B. ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı, A.T'nin maktulü vuracağından haberi olmadığını savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Maktulün annesi E.G. ve babası B.G. de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Hacı Duran G, 29 Aralık 2021'de, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi 4. Cadde'de yürüdüğü sırada, bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan A.T. ve V.B. tutuklanmıştı.

