YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

28.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi ile olay sırasında yanında bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.T. ve V.B, maktul Hacı Duran G'nin müşteki anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.T. savunmasında, maktul Hacı Duran G'nin çocukluk arkadaşı olduğunu ve aralarında hiçbir husumet bulunmadığını ileri sürdü.

Maktulün olay öncesi babasını bıçakladığını, annesini, eşini ve oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini öne süren A.T, bunun üzerine kendini korumak amacıyla internetten tüfek satın aldığını iddia etti.

Olay günü arkadaşı sanık V.B. ile buluştuğunu, araçta alkol aldıkları esnada tesadüfen maktul Hacı Duran G. ile karşılaştıklarını öne süren A.T, "Beni görünce küfür etmeye başladı. Ben de araca gizlediğim tüfeği alarak, korkutma amaçlı ateş ettim. Olay tesadüfen yaşandı. Öldürme kastım yoktu, pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık V.B. ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı, A.T'nin maktulü vuracağından haberi olmadığını savunarak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Maktulün annesi E.G. ve babası B.G. de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Hacı Duran G, 29 Aralık 2021'de, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi 4. Cadde'de yürüdüğü sırada, bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan A.T. ve V.B. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandıKayseri'de terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladıSamsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladı
Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktıAydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:29
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:01
Yatsı
21:34
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başka görüşlere karşı katı olmayın! Kazançlı çıkabilirsiniz

Başka görüşlere karşı katı olmayın! Kazançlı çıkabilirsiniz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.