Kayseri'de ayağı asansörle duvar arasına sıkışan çocuk kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerinde ayağı asansör ile duvar arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde E.M. (13) asansöre binmeye çalışırken ayağı asansör ile duvar arasına sıkıştı.

Çocuğun ağladığını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından E.M. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



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