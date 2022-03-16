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Kayseri'de aynı daireyi birden fazla kişiye satan sanığa 2 yıl 10 ay hapis cezası

16.03.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aynı daireyi birden fazla kişiye satan sanığa 2 yıl 10 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aynı daireyi birden fazla kişiye sattığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 10 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık O.Y. ve müşteki M.A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki M.A, sanığa 200 bin lira para vererek satın aldığı apartman dairesinde başkasının oturduğunu, dairenin birden fazla kişiye satıldığını ve tapusunu alamadığını anlattı.

Kendisi gibi birçok mağdurun olduğunu öne süren M.A, benzeri olayların önüne geçilmesi için sanığa üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen M.Y, müşteki M.A'ya satıldığı iddia edilen daireyi 2014 yılında 192 bin lira vererek satın aldığını anlatarak, "Tapuyu hala alamadım, elimde sadece sözleşme var. 16 daireden oluşan apartmanın 8 dairesinin tapusu hala yok. Bugüne kadar dairenin kendisine ait olduğunu söyleyen, biri müşteki olmak üzere 2 kişi evime geldi. Onlara sözleşmeyi gösterdim, şikayet üzerine gelen polis de şikayetçi olmamızı istedi." diye konuştu.

Sanık O.Y. de tapunun bir vakfa ait olduğunu ve kendisinin de alamadığı için mağduriyetin yaşandığını, aynı daireyi birden fazla kişiye sattığı iddiasının doğru olmadığını ve kimseden dolandırmak amacıyla para almadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.Y'ye "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 10 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verdi.

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