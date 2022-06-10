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Kayseri'de baba ve oğlunun öldüğü kavgayla ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

10.06.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de baba ve oğlunun öldüğü kavgayla ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de akraba ve komşu iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan, baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar A.D, A.D, E.D, F.D. ve U.D, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ile tutuksuz sanıklar H.D. ve H.L.D. de salonda hazır bulundu.

Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Gömüden çıkarıldığı öne sürülen 4 kilogram altın nedeniyle aralarında husumet bulunan ve 250 bin lira alacağını isteyen İ.A. ile oğlu Y.A'yı silahlı kavgada öldürdükleri iddiasıyla yargılanan sanıkların, savunmalarında suçlamaları reddettikleri, beraat ve tahliyelerini istediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, 26 Mayıs 2021'de merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde E.D. ve H.L.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A'nın evine gelmiş, çıkan kavgada tabancayla ateş açılması sonucu Y.A. olay yerinde yaşamını yitirmiş, babası İ.A. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan İ.A, 28 Mayıs 2021'de hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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