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Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

21.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 50 kilogram inşaat demiri ve 20 metre bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin O.D, E.A. ve F.T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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