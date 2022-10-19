Kayseri'de bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evlerinden çaldıkları malzemeleri satanlara yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 hırsızlık şüphelisi ile çalıntı malzemeleri satın alan kişi yakalandı.

Çalıntı malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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