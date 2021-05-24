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Kayseri'de bahçede erkek cesedi bulundu

24.05.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bahçede erkek cesedi bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki bir bahçede erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kululu Mahallesi'ndeki bir bahçede ceset gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Jandarma yaptığı incelemede ölen kişinin H.V.A. (57) olduğunu tespit etti.

Ceset, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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