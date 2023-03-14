Kayseri’de barajlar alarm veriyor

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de bulunan barajların doluluk oranlarının oldukça düştüğünü söyleyerek, çiftçileri çılgın sulama yapmamaları yönünde uyardı.

Kuraklığın hem Türkiye’de hem de Kayseri’de ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de barajları doluluk oranlarını açıkladı. Buna göre, Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı’nın doluluk oranı yüzde 20 seviyelerinden yüzde 4 buçuk seviyelerine kadar geriledi. Sarımsaklı Barajı’nın yüzde 45 oranında dolu olduğunu ifade eden Güneş, Bahçecik ve Gümüşören Barajları’nın da doluluk oranlarının yüzde 50’lerde olduğunu dile getirdi. Abdulkadir Güneş Kayseri’de en sıkıntılı barajın yüzde 0 doluluk oranıyla Sarıoğlan Barajı olduğunu belirtti.

“MAZOT VE GÜBREDEN FİYATLARINDAN ÖNCE YAĞIŞI DÜŞÜNÜYORUZ”

Geçen yıl haziran ayından itibaren yoğun bir yağışın olmadığını söyleyen Abdulkadir Güneş, önceden gübre ve mazot fiyatlarını düşündüklerini ancak barajlardaki doluluk oranının düşmesiyle artık sadece suyu düşündüklerini söyleyerek, “Kuraklık hem Türkiye’de hem de Kayseri’de ciddi bir sorun. Özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de aynı sıkıntılar var. Ekilen ekinler orada güzde dahi çıkmadı. Bu kuraklığın eseridir. Yani geçen sene haziran ayından beri ülkemizde güzel bir yağış olmadı. Tabi ki bu doğal bir olaydır. Buna kimsenin yapacağı bir şey yok. Ancak önlem almak gerekir. Suyun kıymetini bilmek gerekir. Özellikle çiftçilerimizin kuraklığa karşı sigortalarını yaptırmaları şarttır. Eğer kuraklık sigortası yaptırmazlarsa, kuraklıktan hiçbir şekilde yararlanamazlar. Devlet genelge yayınlar, kanun değiştirir onlar olabilir ama çiftçi kuraklık sigortasını yaptırmalıdır. Kuraklık sigortası yaptıranlar bundan faydalanıp, gerekli ödemeyi alıyorlar. Kuraklık yaklaşık 1 yıldır çiftçileri zor duruma sokuyor. Şu anda artık mazot ve gübrenin pahalılığını düşünmüyoruz. Acaba yağmur yağacak mı? Kar yağacak mı? Barajlar dolacak mı? Bunları düşünüyoruz. Özellikle Yamula Barajı’’nın doluluk oranı şu anda yüzde 4 buçuklar oranında geçen yıl bu zamanlar yüzde 20 civarındaydı. Sarıoğlan Barajı’nın doluluk oranı şu anda sıfır, yani yüzde 1 bile değil. Sarımsaklı Barajı yüzde 45 civarında dolu. İnşallah Zamantı Irmağından oraya bir su aktaracaklar orası dolabilir. Bahçecik Barajı fena değil. Yüzde 50’ler civarında Develi’de de Gümüşören Barajımız var. Oranında doluluk oranı yüzde 45-50 civarında. Yani sıkıntımız var” şeklinde konuştu.

“ÇILGIN SULAMA DEVRİ BİTTİ”

Çiftçileri sulama yaparken, damlama sistemi ile sulama yapmaları yönünde uyaran Güneş, “Sulu tarımın ne kadar dikkat çektiği kuraklıkta belli olur. Suyun önemi de kuraklıkta belli olur. Artık çılgın sulama ile tarım yapmanın zamanı geçti. Çılgın sulama ile sulama yapmaya devam edersek, ne su dayanır ne de başka bir şey dayanır. Yeraltı suları çekildi. Daha öncede 100 metreden çektiğimiz yeraltı suyu, 200 metre civarına düştü. Eğer böyle devam ederse 300 metreye kadar düşebilir. Hatta belki de kuyularda çekilebilir. Onun için su çok önemli. Hatta suyun bir damlası dahi önemlidir. Artık yağmurlama ve damlama sulama sistemleri ile sulama yapmamız gerekiyor. Gelecek yıl belki de su, petrol kadar değerli olur. Ben ümidimi kesmek istemiyorum Bu Allah’tan gelen bir şey, önümüzdeki birkaç gün iyi bir yağış gösteriyor. İyi bir yağmur yağarsa inşallah çiftçilerimizin de morali düzelir. Kuraklık sadece sadece tarımı etkilemiyor. Hayvancılığı da etkiliyor. Yani bütün üretimi etkiliyor. Ümidimizi kesmiyoruz. İnşallah yağış olur. Çiftçimiz üretmek istiyor. Üretim yapmak içinde belirli bir yağış olması ve barajların dolması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

