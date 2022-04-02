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Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı

02.04.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde aynı gün iki kez yangın çıkan bağ evi zarar gördü.

Esentepe Mahallesi Dilek Sokak'ta bir bağ evinde, ev sahiplerinin ayrılmasının ardından gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aynı evden öğle saatlerinde de duman yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında bağ evi zarar gördü.

Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

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