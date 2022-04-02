Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde aynı gün iki kez yangın çıkan bağ evi zarar gördü.

Esentepe Mahallesi Dilek Sokak'ta bir bağ evinde, ev sahiplerinin ayrılmasının ardından gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aynı evden öğle saatlerinde de duman yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında bağ evi zarar gördü.

Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz