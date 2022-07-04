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Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

04.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın bina içine dağılmasıyla fark edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın çıkan dairede dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev zarar gördü.

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