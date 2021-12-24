Kayseri'de bir kişi karısını bıçakla yaraladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak'ta A.Ç, henüz belirlenemeyen nedenle karısı F.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında A.Ç, belinde taşıdığı bıçakla F.Ç'yi yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

F.Ç, Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.



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