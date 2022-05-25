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Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

25.05.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyede

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kahvehanede çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326 Sokak'taki kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada yaralanan S.C'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ö.A.G. ve kuzeni O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Kahvehanede dün çıkan tartışmada, Ö.A.G. tarafından bıçaklanan S.C. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlılar Ö.A.G. ve O.G. gözaltına alınmıştı.

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