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Kayseri'de bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı yakalandı

03.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi 4. Cadde'de yürüdüğü sırada otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan Hacı Duran G'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmada şüphelilerin A.T. ve V.B. olduğunu tespit etti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Hacı Duran G, 29 Aralık'ta otomobilden ateş açılması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, cenazesi İldem Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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