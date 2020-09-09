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Kayseri'de borcunu ödemeyen kişinin eski eşine ait traktörü çaldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kayseri'de borcunu ödemeyen kişinin eski eşine ait traktörü çaldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi, kendisine borcunu ödemeyen kişinin eski karısına ait traktörü çaldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde, bir kadına ait traktörün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde ekipler, traktörü çalan kişinin A.M. olduğunu belirledi.

Şüpheli, kendisiyle iletişime geçen ekiplerin telkinleri sonucu traktörü jandarmaya teslim etti.

Hakkında adli işlem başlatılan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Şüpheli A.M'nin traktörü kendisine borcunu ödemeyen adamın eski karısına ait olduğu için çaldığı öğrenildi.

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