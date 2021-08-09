Kayseri'de bugün yapılacak aşılarla 1 milyon 250 bin doza ulaşılması hedefleniyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın, kentte şimdiye kadar 1 milyon 232 bin doz aşı yapıldığını, bugün 20 bin civarında aşı randevusu olduğunu ve 1 milyon 250 bin doza ulaşacaklarını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özyalçın, kentin en işlek merkezlerinde kurulan mobil aşı uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Türkiye'de yapılan aşı miktarının 75 milyon 850 bin doz civarında olduğunu aktaran Özyalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak ise 1 milyon 232 bin doz aşı yaptık. Bugün için 20 bin civarında randevumuz var. Bugün bu rakam 1 milyon 250 bin doza ulaşacaktır. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bilindiği gibi geçen hafta içerisinde Kayseri'miz yüzde 65'i bularak sarı iller içerisine girdi. Şu anki oranımız ise yüze 66,2. Hedefimiz ilk etapta mavi olmak yani yüzde 75. Daha sonra ise yüzde 80'i yakalamak. Bunu yakalamak için ilimizde yaklaşık 350 bin civarında aşı yaptırmamış insanımızı bir şekilde aşı noktalarımıza getirerek, aşılarının yapılmasını sağlamalıyız çünkü bu pandemiden kurtuluşumuzun reçetesi aşıdır."

Okulların açılmasının yapacakları aşıya bağlı olduğunu vurgulayan Özyalçın, İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm ekipleriyle hazır olduklarını ve günlük 30 bin civarında aşı yapabildiklerini anlattı.

Ellerinde yeterince aşı olduğuna değinen Özyalçın, şöyle devam etti:

"Kayseri'de 80 bin civarında insanımız birinci doz aşısını yaptırmış fakat ikinci doz aşısına gelmemiş. 42 günlük aşılama süresini geçmiş durumda. Mutlaka ikinci dozları, 50 yaş üzerinde ise üçüncü dozu yaptırmanız gerekiyor. Şu anda yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90'ı, servislerde yatan hastalarımızın yüzde 90'dan fazlası aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşmaktadır. Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 85'ini aşılamış durumdayız. Aşı noktasına gelirken sizlerden bir talepte bulunuyoruz. Lütfen yakın olan bir tanıdığınızı, bir arkadaşınızı hiç aşı yaptırmamışsa araya girin, randevusunu alın, aşı merkezlerimize getirin."

Özyalçın, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, valilik öncülüğünde, gece saat 23.00'e kadar aşılamaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

Talas Paraşüt Alanı aşı noktasında aşısını yaptıran Mustafa Kantarcıoğlu ise "Aşı olmadan pandemiden kurtuluşun olmadığının farkına vardık. Çevrenizde aşı olmayan insanlar varsa onları ikna edin ve aşılarını yaptırsınlar." ifadelerini kullandı.



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