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Kayseri’de buzlanma ve don uyarısı

20.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinde kuvvetli buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Bölgemiz; Yüksek Basınç Merkezi ile üst seviyedeki soğuk havanın etkileri altındadır. Soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Bugün havanın Kayseri ve çevrelerinde; parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr; kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ilimizin güney kesimlerinde
yer yer hamleli (25-45 km/sa) eseceği bekleniyor. Sıcaklık; il genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, hafta sonu mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.
Açıklamada ayrıca; "İl genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklenmektedir. İl genelinde rüzgârın güneyli yönlerden eseceği tahmin edildiğinden soba ve karbonmonoksit
kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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