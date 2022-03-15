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Kayseri'de çalıntı kabloların istiflendiği metruk bina yandı

15.03.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çalıntı kabloların istiflendiği metruk bina yandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıntı kabloların depolandığı metruk binada yangın çıktı.

Sanayi Mahallesi 6011 Sokak'taki metruk binanın 4. katında çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken binada hasar meydana geldi.

Binada, çalıntı olduğu düşünülen yanmış kablolar bulundu.

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