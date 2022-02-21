Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin Talas ilçesinde camilerden musluk çaldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 camiden musluk çaldıkları iddia edilen M.İ. (34) ile G.C'yi (34) yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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