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Kayseri'de çamurun çürütülmesiyle 5 milyon lira değerinde elektrik üretildi

23.01.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çamurun çürütülmesiyle 5 milyon lira değerinde elektrik üretildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bünyesinde hizmet veren Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde, 2021'de arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurun çürütülmesiyle 5 milyon 184 bin 450 lira değerinde elektrik üretildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, evsel atık suların arıtılarak alıcı ortamın kirlenmesini önlemek amacıyla kurulan KASKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde 2021 yılında da ekonomiye destek sağlandı.

İşletmesi yapılan 33 konvansiyonel ve 49 doğal atık su arıtma tesisinde 2021 yılında 70 milyon metreküp atık su arıtıldı.

Atık su arıtma çamurundan 2 milyon 817 bin 28 metreküp biyogaz üretilirken, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de ekonomik değeri 5 milyon 184 bin 450 lira olan elektrik enerjisi elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini, bununla birlikte atık su arıtma tesislerinde birincil çamurun çürütülerek ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlandığına dikkati çekti.

Kayseri'nin atık suyunun 82 adet tesiste arıtılarak, doğayı kirletmesine müsaade etmediklerini aktaran Büyükkılıç, "Son teknolojinin kullanıldığı tesislerimizde yılda 70 milyon metreküp atık su arıtılarak doğaya kazandırılıyor. Kentimizde bulunan bütün arıtma tesislerimiz tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ şehrin içme suyu ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak, böyle tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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