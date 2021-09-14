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Kayseri'de çarpışan tır ile otomobilin sürücüleri yaralandı

14.09.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çarpışan tır ile otomobilin sürücüleri yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş kara yoluna girerek Kayseri istikametine seyretmek isteyen L.Y. idaresindeki 06 ADR 881 plakalı otomobil ile Mersin'e istikametine giden İ.Ö. yönetimindeki 33 CJZ 25 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Kayseri

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