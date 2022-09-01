Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda G.S. tabancayla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.
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