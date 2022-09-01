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Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

01.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda G.S. tabancayla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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