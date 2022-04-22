Kayseri'de cinayet zanlılarının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde geçen yıl bir gencin öldürülmesiyle ilgili olaydan 7 ay sonra faillerin yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Haziran 2021'de Alaybeyli Mahallesi'nde öldürülen E.A'nın (19) katil zanlısının yakalanması için 76 kişi ile görüşüp bunlardan 24'ünün ifadesine başvurdu.

Ekipler, 14 Ocak 2022'de bu kişilerden S.A, G.A, İ.A, A.A. ve C.D'yi gözaltına aldı. 17 Ocak 2022'de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin, zanlıların adreslerini belirleyip düzenlediği operasyona ilişkin dron ile de çekilen görüntüler paylaşıldı.

Alaybeyli Mahallesi'nde 27 Haziran 2021'de traktörüyle tarladan evine dönerken kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan E.A, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

