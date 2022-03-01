YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

01.03.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu 7 zanlı yakalandı.

İkametlerinde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyallere el konulan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldıNakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı
Mersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybettiMersin'de kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da evde horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira ceza uygulandıTekirdağ'da evde horoz dövüştüren 8 kişiye 13 bin lira ceza uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri DEAŞ

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
12:55
İkindi
16:05
Akşam
18:37
Yatsı
19:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Salı

Darüşşifa Eczanesi
Kocasinan
Marmara Eczanesi
Kocasinan
Merhem Eczanesi
Melikgazi
Selam Eczanesi
Kocasinan
Türkyar Eczanesi
Melikgazi
Beta Eczanesi
Talas
Fatih Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı

Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Son hali şoke etti! Az kalsın frikik veriyordu

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.