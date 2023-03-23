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Kayseri'de depremlerden etkilenen 1096 ağır hasarlı yapı tespit edildi

23.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kayseri'de, hasar tespiti için incelenen 14 bin 131 yapıdan 1096'sının ağır hasarlı olduğu bildirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 14 bin 989 başvurudan 14 bin 131 yapının hasar tespit çalışmasını tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, "8 bin 895 hasarsız, 4 bin 89 az hasarlı, 51 orta hasarlı ve 1096 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların yüzde 94'nün hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

-Kayseri'ye toplam 45 bin 202 depremzede geldi

Deprem bölgesinden kente 45 bin 202 depremzede geldiğine değinilen açıklamada, bunlardan 6 bin 878'inin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barındığı, 38 bin 324 kişinin ise yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 34 bin 930 depremzedenin ayni yardım taleplerinin karşılandığı, ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 8 bin 469 aileye toplam 9 milyon 29 bin 982 liralık destek verildiği belirtildi.

Kente gelen toplam 12 bin 224 depremzedeye psikososyal destek sağlandığı aktarılan açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 282 konut sahibinin başvurduğu vurgulandı.

14 BİN 430 DEPREMZEDE HASTA KABUL EDİLDİ

Açıklamada, 14 bin 430 depremzede hastanın kabulünün yapıldığı, bunlardan 14 bin 141'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Hastanelerde deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz toplam 60 çocuk depremzede kabulü yapıldığı bildirilen açıklamada, "Tedavisi tamamlanan 34 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiş, bir çocuk da ailesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Bugün itibarıyla toplam 6 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

21 OKUL AĞIR VE ORTA HASARLI

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde kentte 3, sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 14 okulun ağır hasarlı, 4 okulun orta hasarlı tespit edildiği bildirildi.

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