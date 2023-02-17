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Kayseri'de depremzede annelerin dünyaya getirdiği bebeklerine altın hediye edildi

17.02.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzede annelerin Kayseri'de doğan bebeklerine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına altın hediye edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilden Kayseri'ye gelen depremzedelerden yaklaşık 12 bini il müdürlüğüne ait yurtlarda konaklıyor.

Yurtlarda vatandaşların her türlü ihtiyacı yurt binalarında oluşturulan mağaza ve marketlerden temin ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Atatürk Spor Salonu'nda oluşturulan Lojistik ve Yardım Toplama Merkezi'nin koordinasyonu sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Melikgazi Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Altunsoy, depremzede annelerin Kayseri'de dünyaya gelen bebeklerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına altın hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem hediye bebek

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