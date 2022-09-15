YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

15.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde R.G'nin silahla vurulması üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, R.G'nin dini nikahla birlikte yaşadığı K.S'nin, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'ndeki arkadaşının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Zanlı K.S, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.S, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat'tan cumhurbaşkanı adayı açıklaması:İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat'tan cumhurbaşkanı adayı açıklaması:
İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtıİBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüSivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri silah

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
12:38
İkindi
16:09
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahreden ölüm! Tecavüz edip öldürdüler, intihar süsü verdiler

Kahreden ölüm! Tecavüz edip öldürdüler, intihar süsü verdiler

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.