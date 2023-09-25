Kayseri'de düğünde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı Cumhuriyet 5. Cadde'deki düğüne katılan husumetli iki aile arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.E.S. (20) aldığı bıçak darbeleri, üvey annesi B.Y. (40) ise darp sonucu yaralandı.
Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda ağır yaralan M.E.S. ve kolu kırılan üvey anne B.Y. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili T.K'yi gözaltına aldı.