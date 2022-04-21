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Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

21.04.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de elektrikli bisikletler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 elektrikli bisiklet, 3 tekerlekli araba, elektrikli süpürge, bebek mama masası ve set üstü ocak hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hırsızlığın olduğu iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli T.S'yi (43) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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