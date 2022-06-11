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Kayseri'de evin bahçesindeki çöküntüde insan kemikleri bulundu

11.06.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de evin bahçesindeki çöküntüde insan kemikleri bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son günlerde etkili olan yağışların ardından bir evin bahçesinde meydana gelen çöküntüde insan kemiklerine rastlandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erçağ Sokak'taki müstakil bir evin bahçesinde çöküntü oluştu.

Çöken yerde insan kemikleri gören ev sahibi, polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince incelenen kemiklerden örnek alındı.

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