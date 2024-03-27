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Kayseri'de evinde fosil ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

AA AA
27.03.2024 13:53
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde 8 parça fosil bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de evinde fosil ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde Ç.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 8 parça kabuklu deniz canlılarına ait fosil ele geçirildi. Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Kayseri Fosil

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