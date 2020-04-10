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Kayseri'de faili meçhul 14 olayın şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de faili meçhul 14 olayın şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Nevşehir'deki faili meçhul 14 olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) faili meçhul hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmada, Kayseri'de 11, Nevşehir'de 3 suça karıştığı tespit edilen Ş.Ş. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gözaltı Jandarma Tutuklama

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