Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 3 sanık, çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar K.İ, O.U. ve M.Ş. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar O.U. ve M.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanık K.İ'nin ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar O.U. ve M.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay, sanık K.İ'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.



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