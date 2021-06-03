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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

03.06.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan iki sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eski askeri öğrenci A.İ.E. ve daha önce örgütün kurumlarında işçi olarak çalışan İ.K. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Örgütün "mahrem imamları" ile sabit hatlardan ardışık arama yöntemi ile görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık A.İ.E. suçlamaları reddetti.

Sanık İ.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.İ.E. ve İ.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

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