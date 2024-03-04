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Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA AA
04.03.2024 10:25
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında O.T. ile L.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. ve L.T. tabancayla birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan L.T. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

O.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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