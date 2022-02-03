Kayseri'de fırtınada üzerine tuğla düşen 2 otomobil hasar gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün başlayan fırtınanın hızı zaman zaman saatte 100 kilometreye kadar ulaştı. Güney ve güneydoğudan esen kuvvetli rüzgarın akşam etkisini yitirmesi bekleniyor.

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir inşaattaki tuğlalar park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, araçlarda hasar oluştu.

Kentte fırtına dolayısıyla vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti. Esnaf, dükkanlarının önlerine koydukları ürünlerin rüzgardan uçmaması için önlem aldı.



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