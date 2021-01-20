Kayseri’de fuhuş yapılan 2 rezidans odası ile 2 ev kapatıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 rezidans odası ile 2 ev kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün bir aylık çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı. Amirliklerin yaptığı çalışmalar şu şekilde:

"Cinayet Büro Amirliği: 1 intihar olayının tahkikatı yürütülmüş olup, meydana gelen olay ile ilgili 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği: 3’ü gasp, 4’ü tehdit, 1’i görevi yaptırmamak için direnme olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 8 olayda yakalanan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Ahlak Büro Amirliği: 5’i cinsel dokunulmazlığı karşı suç, 2’si kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 7 olayda yakalanan toplam 11 şüpheliden 5’i tutuklandı. Ayrıca fuhuş, kumar, Kabahatler Kanunu ve Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplam 67 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 rezidans odası ile 2 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği: 10’u evden hırsızlık, 18’i işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 4’ü otodan hırsızlık, 12’si açıktan hırsızlık olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 44 olayda yakalanan 23 şahıstan 9’u tutuklandı. Yapılan çalışmalarda önceki tarihlerde meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak yakalanan 5 şüpheli şahıs ilgili birimlere teslim edildi.