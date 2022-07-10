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Kayseri'de gölette boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşi güvenlik görevlisi kurtardı

10.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de gölette boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşi güvenlik görevlisi kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de su kayağı yapılan gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş, güvenlik görevlisince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'na ailesiyle giden C.I (14) ile kardeşi K.I. (13) serinlemek için su kayağı yapılan gölete girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri, güvenlik görevlisi gölete girerek çıkardı.

İki kardeş, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, sadece su kayağı yapılabilen gölette yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu belirtti.

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