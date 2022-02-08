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Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi

08.02.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'nda bir yolcunun valizlerinde gümrük kaçağı 1175 elektronik sigara ele geçirildi.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri Havalimanı'nda yapılan operasyonda, bir yolcunun 3 valizinde yurda kaçak yollardan sokmaya çalıştığı 1175 elektronik sigara bulundu.

Elektronik sigaralara el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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