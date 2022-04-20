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Kayseri'de "hipnoz davası" ile ilgili 3 avukat hakkındaki soruşturma sürüyor

20.04.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "hipnoz davası" ile ilgili 3 avukat hakkındaki soruşturma sürüyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, "hipnoz yöntemini kullanıp işkence yapmakla" suçlandığı ve beraat ettiği "hipnoz davası" ile ilgili biri tutuklu 3 avukata ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler M.Ö, V.Ö. ve O.Y'nin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Anadolu Hukuk Derneğinden (AHUDER) 2010 yılında "hipnoz davası" başlama sürecinde, bu dava ile ilişkilendirilmemek amacıyla istifa ettiği tespit edildi.

Avukatlar M.Ö. ve V.Ö'nün, 3 astsubayın gözaltına alındığı 2010'da, basın açıklaması yaparak, askerleri işkence ve hipnozla sorguladıkları suçlamasında bulunup algı oluşturmaya çalıştıkları iddia edildi.

Soruşturmada, zanlılardan M.Ö'nün, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada, 3 sanığın da ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

- Ahmet Zeki Üçok ile ilgili süreç

Emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olduğu dönemde, Kayseri'de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini sözde "Ergenekon yapılanması" içerisinde göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.

Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, bu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmıştı. Onama kararını veren heyet üyeleri arasında, FETÖ'den yargılandığı davada 12 yıl hapis cezası alan eski Yargıtay üyesi Muzaffer Karadağ da yer almıştı. Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dosyanın Askeri Yargıtaya gönderilmesine hükmetmişti.

Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti. Bunun üzerine yapılan yargılamada Üçok, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart 2022'de, kamuoyunda "hipnoz davası" olarak bilinen davayla ilgili 3 avukat gözaltına alınmış, avukatlardan M.Ö. tutuklanmış, V.Ö. ev hapsi, O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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