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Kayseri'de "hipnoz davası" ile ilgili 3 avukatın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi

06.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "hipnoz davası" ile ilgili 3 avukatın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un, "hipnoz yöntemini kullanıp işkence yapmakla" suçlandığı ve beraat ettiği "hipnoz davası" ile ilgili, haklarında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle dava açılan 3 avukatın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.Ö, tutuksuz sanıklar V.Ö. ve O.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.Ö. savunmasında, dava dosyasındaki suç unsurlarının soyut ifadelerden oluştuğunu ileri sürerek beraatini istedi.

O.Y. ise davaya konu soruşturmanın hiçbir aşamasında görev almadığını savundu.

Ahmet Zeki Üçok'un ifadelerinin soyut beyanlardan ileri gitmediğini savunan V.Ö. ise "Ahmet Zeki Üçok'un dilekçesinde ismim bizzat geçmiyor bile. Ona rağmen bu davada yargılanıyorum." dedi.

Tutuklu sanık M.Ö'nün tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart 2022'de, kamuoyunda "hipnoz davası" olarak bilinen davaya ilişkin 3 avukat gözaltına alınmış, avukatlardan M.Ö. tutuklanmış, V.Ö. "ev hapsi", O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 avukat hakkında FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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