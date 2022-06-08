Kayseri'de hırsızlığın önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişi sorgulandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik uygulamada 1250 kişiyi sorguladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Devriye Ekipler Amirliği personeli, hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, şüphelilerin yakalanması ve suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik kent genelinde uygulama yaptı.
Uygulamada, 1250 kişi ve 195 araç sorgulandı, 25 çekme el arabası, 116 kamu kurum ve kuruluşu, 65 metruk bina, 106 bağ evi, 46 ticari araç ve 33 kağıt toplayıcısı kontrol edildi.
Kontrollerde, aranan 2 şüpheli ile yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı, hacizli 2 araç ele geçirildi.
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