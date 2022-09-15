Kayseri'de hırsızlık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen iki hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalar kapsamında iki operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, ikametlerden eşya, iş yerlerinden kablo, araçlardan jant ve lastik gibi malzemeler çalan 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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